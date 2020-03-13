АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30…
EUR 83.66 USD 74.03
Курс валют на 13.03.2020

Денис Мокроусов покинул проект "Дом-2", бросив Алену Рапунцель

Любвеобильная Алена Рапунцель недели три назад на "Дом-2" привела очередного молодого человека - Дениса Мокроусова. Девушка тогда говорила, что наконец-то встретила парня, о котором мечтала.
Денис Мокроусов покинул проект "Дом-2", бросив Алену Рапунцель

Счастье казалось уже так близко, однако и с Мокроусовым у Алёны стали происходить ссоры.

Два дня назад мужчина начал поговаривать о том, что хочет уйти с телепроекта и даже нашел жилье, куда уйдёт жить после реалити-шоу, но Рапунцель он с собой не звал.

И вот накануне стало известно, что Денис Мокроусов всё-таки ушёл за периметр, бросив возлюбленную.

Ещё неясно, что стало толчком неожиданному уходу молодого человека, но он сам говорил о том, что ему некомфортно жить рядом с Татьяной Владимировной. Мокроусов даже говорил о переезде в комнату ребят. Ну и ко всему прочему, его напугала ответственность за девушку и её малыша.

Болельщики уже отмечают, что новый бойфренд Алены не испытывал к ней чувств, а ведь Рапунцель к нему тянулась. По всей вероятности, мужчина пришел на телепроект подзаработать, но, похоже, жизнь с Савкиной ему оказалась в тягость. Даже за деньги.

Сейчас встает вопрос, покинет ли Рапунцель-младшая проект, ведь девушка раньше говорила, что Мокроусов - ее последние отношения на реалити-шоу, и если ничего из этого не выйдет, она уйдет из "Дома-2".

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Стриженова поделилась секретом молодости: ""Уколы красоты" и…
Ученые: Коронавирус может стать причиной мужского…
Samsung запустил бесплатный сервис дезинфицирования смартфонов на фоне пандемии…
Эксперты: Обвал глобального нефтяного рынка больше всего выгоден…
Участница "Дом-2" Екатерина Скалон уверена, что Андрей Черкасов намеренно её…
Группа Little Big поедет на «Евровидение-2020» с песней…
Надежда Ангарская высказалась по поводу критики хейтеров о её желании похудеть: "Большой вес провоцировал проблемы со…
Эксперты поделились универсальными советами по защите от…
Виктория Исакова впервые рассказала о своей 4-летней дочери Варваре: "Мечтает стать…
Лукерья Ильяшенко ни с кем не станет делить своего мужчину: «Дикая…
Денис Мокроусов покинул проект "Дом-2", бросив Алену…
Стартовали продажи Oppo Find X2 и Find X2…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян сменил имидж перед поездкой на Остров…
Звезда "Дом-2" Тата Абрамсон удивила всех красавцем…
Ученые разгадали загадку света в конце…
Влад Топалов с чемоданами в руках озадачил фанатов неожиданным заявлением:…
На окраинах Солнечной системы астрономы обнаружили более сотни малых…
Redmi представит вместе с K30 Pro не только…
Пикап Ram Rebel TRX обзаведется 717-сильным…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных считает отца «магическим…
Тренер по медитации рассказала, как не поддаваться панике из-за…
Лолита после развода с Дмитрием Ивановым планирует снова выйти…
Дочь Уилла Смита 24 часа пробудет в коробке со своим бойфрендом Тайлером…
Раскрыта дата дебюта электрического седана Audi E-tron…
Парообразующие химикаты электронных сигарет могут выделять высокотоксичный…
Вера Брежнева стала жертвой травли хейтеров из-за поддержки Оксаны…
Екатерина Гордон хочет помочь Оксане Самойловой лишить Джигана родительских…
Мама звезды «Дом-2» Саши Черно заявила, что больна…
Просмотреть все новости