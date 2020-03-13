Денис Мокроусов покинул проект "Дом-2", бросив Алену Рапунцель





Счастье казалось уже так близко, однако и с Мокроусовым у Алёны стали происходить ссоры.Два дня назад мужчина начал поговаривать о том, что хочет уйти с телепроекта и даже нашел жилье, куда уйдёт жить после реалити-шоу, но Рапунцель он с собой не звал.И вот накануне стало известно, что Денис Мокроусов всё-таки ушёл за периметр, бросив возлюбленную.Ещё неясно, что стало толчком неожиданному уходу молодого человека, но он сам говорил о том, что ему некомфортно жить рядом с Татьяной Владимировной. Мокроусов даже говорил о переезде в комнату ребят. Ну и ко всему прочему, его напугала ответственность за девушку и её малыша.Болельщики уже отмечают, что новый бойфренд Алены не испытывал к ней чувств, а ведь Рапунцель к нему тянулась. По всей вероятности, мужчина пришел на телепроект подзаработать, но, похоже, жизнь с Савкиной ему оказалась в тягость. Даже за деньги.Сейчас встает вопрос, покинет ли Рапунцель-младшая проект, ведь девушка раньше говорила, что Мокроусов - ее последние отношения на реалити-шоу, и если ничего из этого не выйдет, она уйдет из "Дома-2".