Звезда "Дом-2" Тата Абрамсон удивила всех красавцем отцом





Недавно бывшая участница телестройки Тата Абрамсон, которая появилась не телешоу пять лет назад, впервые опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, где она изображена с собственным отцом. Поклонники звезды бурно восторгались внешним видом мужчины.В комментариях фолловеры не только удивлялись моложавому внешнему виду мужчины, но и поражались его эффектной внешности. Теперь, правда, многие задаются вопросом, каким образом такой выдающийся мужчина смог когда-то обратить внимание на маму Таты, не очень привлекательную Марину Тристановну.Также комментаторы не нашли сходства между девушкой и её отцом. Как они решили, до череды пластических операций Абрамсон была очень похожа на собственную мать. Поэтому сейчас перестала напоминать не только себя прошлую, но и быть похожей на своих родителей.