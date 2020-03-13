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Звезда "Дом-2" Тата Абрамсон удивила всех красавцем отцом

Зрители, которые внимательно следят за перипетиями телепроекта «Дом-2», уже давно знают маму Таты Абрамсон - Марину Тристановну. Своего отца девушка в первый раз показала поклонникам только несколько дней назад.
Звезда "Дом-2" Тата Абрамсон удивила всех красавцем отцом

Недавно бывшая участница телестройки Тата Абрамсон, которая появилась не телешоу пять лет назад, впервые опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, где она изображена с собственным отцом. Поклонники звезды бурно восторгались внешним видом мужчины.

В комментариях фолловеры не только удивлялись моложавому внешнему виду мужчины, но и поражались его эффектной внешности. Теперь, правда, многие задаются вопросом, каким образом такой выдающийся мужчина смог когда-то обратить внимание на маму Таты, не очень привлекательную Марину Тристановну.

Также комментаторы не нашли сходства между девушкой и её отцом. Как они решили, до череды пластических операций Абрамсон была очень похожа на собственную мать. Поэтому сейчас перестала напоминать не только себя прошлую, но и быть похожей на своих родителей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:30

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