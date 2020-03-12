Сестра Нонны Мордюковой не поддерживает связь с ее внуками, пытающимися отнять у нее квартиру





Свою квартиру Наталья Катаева получила по завещанию от знаменитой сестры, поскольку в последние годы звезды ухаживала за ней. Вскоре после кончины Нонны Мордюковой о себе дали знать ее внуки, которые предъявили свои права на жилплощадь. Борьба за недвижимость разгорелась с новой силой в 2019 году, когда из жизни ушел наследник Катаевой. В итоге та разделила жилье на три доли, оставив их себе и внукам. Впрочем, их отношения после этого полностью испортились, а внучка Мордюковой пожаловалась на то, что ее родственница установила железную дверь перед входом в свою комнату. Она намерена продать свою долю, чтобы обеспечить жильем свою семью, но с этим не согласны остальные жильцы.Сестра Мордюковой решила отказаться от общения с родственниками, ведь опасается, что у нее отнимут ее долю. Гости студии передачи выступили с критикой поведения внуков знаменитости, обвинив их в попытке извлечь финансовую выгоду благодаря известной фамилии.