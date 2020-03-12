Мама звезды «Дом-2» Саши Черно заявила, что больна раком
Мама звезды скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Саши Черно заверяет, что тяжело больна. Ирина Николаевна в очередной раз перешагнула порог телестройки, но на этот раз она сказала, что у нее якобы рак. Многие, кто узнал эту новость, даже прослезились.
На протяжении нескольких недель продюсеры проекта «Дом-2» пытаются сделать все, чтобы Саша Черно простила свою родную мать и стала на путь примирения с ней. Однако все их попытки тщетны. Ирина Николаевна даже приезжала на Поляну, и в надежде помириться с дочерью подарила Саше конверт на выписку малыша, но Черно никак это не тронуло.
Теперь же женщина стала гостьей передачи «Бородина против Бузовой». Большинство коллег по телестройке давно говорят Саше Черно, что ей следует помириться с матерью. Однако девушка слушать никого не хочет.
В итоге Саша Черно сообщила новость, которая всех присутствующих повергла в шок. Ирина Николаевна заявила, что больна раком, но поверили ей далеко не все. Стоит отметить, были и те, кто сказал, что мама Черно, возможно, все придумала, чтобы вызвать жалость к себе. Хотя именно Сашу Черно данная новость никак не тронула.
На протяжении нескольких недель продюсеры проекта «Дом-2» пытаются сделать все, чтобы Саша Черно простила свою родную мать и стала на путь примирения с ней. Однако все их попытки тщетны. Ирина Николаевна даже приезжала на Поляну, и в надежде помириться с дочерью подарила Саше конверт на выписку малыша, но Черно никак это не тронуло.
Теперь же женщина стала гостьей передачи «Бородина против Бузовой». Большинство коллег по телестройке давно говорят Саше Черно, что ей следует помириться с матерью. Однако девушка слушать никого не хочет.
В итоге Саша Черно сообщила новость, которая всех присутствующих повергла в шок. Ирина Николаевна заявила, что больна раком, но поверили ей далеко не все. Стоит отметить, были и те, кто сказал, что мама Черно, возможно, все придумала, чтобы вызвать жалость к себе. Хотя именно Сашу Черно данная новость никак не тронула.