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Сергей Лавров: Развод с Дмитрием Ивановым помог Лолите Милявской заработать миллионы

Поначалу казалось, что развод Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова пройдет быстро, однако теперь он перерос в конфликт, продолжающийся до сих пор. Тем не менее, благодаря этой ситуации певица смогла заработать миллионы.
Сергей Лавров: Развод с Дмитрием Ивановым помог Лолите Милявской заработать миллионы

По словам концертного директора Сергея Лаврова, расторжение брака знаменитости с тренером по сквошу действительно хорошо повлияло на ее жизнь в финансовом плане. Как сказал представитель, когда Лолита Милявская была счастлива замужем с 5-м избранником, ее востребованность как исполнительницы находилась на минимальном уровне, да и билеты на концерты не всегда хорошо покупали. То есть о звезде шоу-бизнеса начали забывать слушатели, однако сразу же после новостей о разводе с Дмитрием Ивановым ее доходы выросли в несколько раз, а все потому, что этот процесс превратился в публичное шоу.

Теперь у Милявской много заказчиков, а ее материальное состояние сейчас насчитывает миллионы рублей. Лавров выразил уверенность, что это еще не предел. «Все видели, как сильно она любила Диму, как она светилась от счастья, когда его встретила», - высказался менеджер и добавил, что деньги в их с Ивановым семью приносила певица.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:08

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