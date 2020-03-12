Сергей Лавров: Развод с Дмитрием Ивановым помог Лолите Милявской заработать миллионы





По словам концертного директора Сергея Лаврова, расторжение брака знаменитости с тренером по сквошу действительно хорошо повлияло на ее жизнь в финансовом плане. Как сказал представитель, когда Лолита Милявская была счастлива замужем с 5-м избранником, ее востребованность как исполнительницы находилась на минимальном уровне, да и билеты на концерты не всегда хорошо покупали. То есть о звезде шоу-бизнеса начали забывать слушатели, однако сразу же после новостей о разводе с Дмитрием Ивановым ее доходы выросли в несколько раз, а все потому, что этот процесс превратился в публичное шоу.Теперь у Милявской много заказчиков, а ее материальное состояние сейчас насчитывает миллионы рублей. Лавров выразил уверенность, что это еще не предел., - высказался менеджер и добавил, что деньги в их с Ивановым семью приносила певица.