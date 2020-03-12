Выпущена новая версия смартфона Huawei Nova 5z в цвете Aurora





После анонса Huawei Nova 5z в цвете Aurora, гаджет с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флеш-памяти подешевел до 195 долларов. Разница в стоимости составила 5 долларов. Вариант с 128 Гб встроенной памяти продается за 223 доллара. Этот смартфон оснащается фирменным 8-ядерным процессором Kirin 810. В начальном варианте исполнения телефон представлен с 6,2-дюймовым дисплеем, имеющим разрешение 2340х1080 точек. Четыре модуля основной камеры на 48, 8, 2 и 2 Мп обеспечивают качественную съемку с возможностью смены режима на макро и сверхширокую. При этом фронтальный датчик имеет расширение на 32 Мп.Дактилоскопический сканер размещен на задней панели Huawei Nova 5z. Смартфон также имеет 4000 мАч и быструю зарядку на 20 Вт.