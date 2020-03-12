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Американские ученые: Время приема пищи влияет на похудение

Ученые в течение длительного периода изучали, насколько сильно время приема пищи влияет на обмен веществ. Как доказали эксперты, данный график – важный фактор при похудении.
Американские ученые: Время приема пищи влияет на похудение

По словам специалистов, организм человека лучше всего усваивает углеводы в первой половине дня, а жиры – во время сна. В исследованиях ученых приняли участие добровольцы, питавшиеся одинаковой пищей, но в разное время. Вскоре стало известно, что жиры, съедаемые на ночь, быстро откладываются в жировой отдел организма. В связи с этим при регулярном рационе с содержанием таких продуктов организм будет их запасать, а не расщеплять. Как отметили научные сотрудники, избежать метаболических расстройств можно за счет увеличенного интервала между завтраком и ужином.

Кроме этого, эксперты назвали ряд причин нарушения обменных процессов. Самыми распространенными из них оказались голодная диета для похудения, нерегулярный и несбалансированный режим питания. Также вызывать сбои в метаболизме способны злоупотребление алкоголем, хроническая нехватка ночного сна и активного образа жизни. При этом нарушение обмена веществ может передаваться по наследству или быть признаком другой болезни.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:54

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