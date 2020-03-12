Американские ученые: Время приема пищи влияет на похудение





По словам специалистов, организм человека лучше всего усваивает углеводы в первой половине дня, а жиры – во время сна. В исследованиях ученых приняли участие добровольцы, питавшиеся одинаковой пищей, но в разное время. Вскоре стало известно, что жиры, съедаемые на ночь, быстро откладываются в жировой отдел организма. В связи с этим при регулярном рационе с содержанием таких продуктов организм будет их запасать, а не расщеплять. Как отметили научные сотрудники, избежать метаболических расстройств можно за счет увеличенного интервала между завтраком и ужином.Кроме этого, эксперты назвали ряд причин нарушения обменных процессов. Самыми распространенными из них оказались голодная диета для похудения, нерегулярный и несбалансированный режим питания. Также вызывать сбои в метаболизме способны злоупотребление алкоголем, хроническая нехватка ночного сна и активного образа жизни. При этом нарушение обмена веществ может передаваться по наследству или быть признаком другой болезни.