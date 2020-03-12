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Давид Манукян страстно накинулся на ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову

Блогер Давид Манукян и его возлюбленная Ольга Бузова продемонстрировали, какой должна быть истинная любовь. В личном блоге они поделились видео, которое вместе сняли. Пара показала, как необходимо начинать свои отношения.
Давид Манукян страстно накинулся на ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову

Роман между ведущей скандального телевизионного реалити «Дом-2» Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном продолжается уже несколько месяцев. Однако поклонники уверены, что любовная связь звезды длится в разы дольше, ведь она и ранее появлялась в видео вместе с Манукяном.

На этот раз влюбленные показали, что если тебе нравится девушка, то не стоит отступать ни на шаг. Так, изначально молодому человеку якобы все равно на любимую, но в итоге он все равно делает первый шаг и страстно кидается на Ольгу.

Стоит отметить, отдыхая в Таиланде, Ольга и Давид систематически радовали своих фолловеров совместными снимками. Но потом некоторое время в Сети не было никаких общих материалов, а фанаты даже начали переживать, что пара поссорилась. И вот, наконец, Давид Манукян и ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова вновь порадовали своих подписчиков совместной работой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:48

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