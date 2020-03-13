Ученые разгадали загадку света в конце тоннеля





Как заявили специалисты, данный процесс имеет связь с тем, что оставшийся без кровоснабжения в период клинической смерти мозг начинает демонстрировать лихорадочную активность. Что касается вопроса о том, почему люди видят свет в конце тоннеля, а не что-то другое, специалисты объяснили это характеристиками зрительного анализатора, тесно связанного с деятельного центрального органа нервной системы.Соответствующие выводы ученые сделали в результате проведенных исследований с участием грызунов. В ходе эксперимента после остановки сердца у крыс на протяжении 30-ти секунд наблюдалась активная продуктивность мозга, которая способна вызывать некоторые зрительные эффекты.