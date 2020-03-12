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Анна Хилькевич вызвала неоднозначную реакцию поклонников снимком с Седоковой без фотошопа

Анна Хилькевич разместила на странице в Instagram совместный снимок с Седоковой и Агатой Муцениеце. Вот только данная публикация спровоцировала неоднозначную реакцию поклонников.
Анна Хилькевич вызвала неоднозначную реакцию поклонников снимком с Седоковой без фотошопа

После публикации фотографии фанаты знаменитостей были поражены тому, как певица выглядит без редактора. На снимке звезды шоу-бизнеса позировали в обнимку друг с другом, однако только Анна Хилькевич запечатлена с улыбкой. Остальные участницы импровизированной фотосессии так сильно изменили лица, что некоторые поклонники просто не смогли их узнать. В связи с этим актрисе пришлось рассказать подписчикам, с кем она изображена в кадре. Тем не менее, многим фанатам не понравился сюжет, поскольку, по их мнению, Седокова выглядела в нем старой.

Нескольким юзерам показалось, что отсутствие фотошопа негативно сказалось на возлюбленной Яниса Тиммы. При этом другие интернет-пользователи отметили, что с «такими подружками» они бы тоже любили фотографироваться, имея в виду, что на фоне звездных коллег Хилькевич выглядела прекрасно, о чем сообщает Слово и Дело.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:33

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