Иммунолог Владимир Болибок оценил шансы Тома Хэнкса справиться с коронавирусом
Стала известна вероятность успешного излечения от коронавируса актера Тома Хэнкса. Оценку поставил врач-иммунолог Владимир Болибок.
Недавно Том Хэнкс признался, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом и отправились в изоляцию. За состоянием здоровья пары ведет наблюдение персонал больницы города Голд-Кост. Актер намерен придерживаться плана лечения и соглашаться на все необходимые медицинские процедуры. Владимир Болибок считает, что есть предпосылки к тому, что организм 63-летнего актера не выдержит нагрузки. Неприятные последствия грозят даже при более легких болезнях. Согласно статистике по Covid-19, заражение пациентов в возрасте в 3,6% случаев приводит к летальному исходу, что врач назвал высоким результатом.
Болибок считает, что деньги могут решить не все, поэтому Том Хэнкс даже при наличии высокозатратного лечения имеет вероятность скончаться от коронавируса. Дело в том, что эффективность применяемых методов неизвестна, например, в Китае практикуют переливание донорской плазмы. Издание iReactor передает, что в этой стране также продают препараты, активирующие противовирусные клетки иммунной системы человека.
Недавно Том Хэнкс признался, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом и отправились в изоляцию. За состоянием здоровья пары ведет наблюдение персонал больницы города Голд-Кост. Актер намерен придерживаться плана лечения и соглашаться на все необходимые медицинские процедуры. Владимир Болибок считает, что есть предпосылки к тому, что организм 63-летнего актера не выдержит нагрузки. Неприятные последствия грозят даже при более легких болезнях. Согласно статистике по Covid-19, заражение пациентов в возрасте в 3,6% случаев приводит к летальному исходу, что врач назвал высоким результатом.
Болибок считает, что деньги могут решить не все, поэтому Том Хэнкс даже при наличии высокозатратного лечения имеет вероятность скончаться от коронавируса. Дело в том, что эффективность применяемых методов неизвестна, например, в Китае практикуют переливание донорской плазмы. Издание iReactor передает, что в этой стране также продают препараты, активирующие противовирусные клетки иммунной системы человека.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:21