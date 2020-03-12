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Иммунолог Владимир Болибок оценил шансы Тома Хэнкса справиться с коронавирусом

Стала известна вероятность успешного излечения от коронавируса актера Тома Хэнкса. Оценку поставил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Недавно Том Хэнкс признался, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом и отправились в изоляцию. За состоянием здоровья пары ведет наблюдение персонал больницы города Голд-Кост. Актер намерен придерживаться плана лечения и соглашаться на все необходимые медицинские процедуры. Владимир Болибок считает, что есть предпосылки к тому, что организм 63-летнего актера не выдержит нагрузки. Неприятные последствия грозят даже при более легких болезнях. Согласно статистике по Covid-19, заражение пациентов в возрасте в 3,6% случаев приводит к летальному исходу, что врач назвал высоким результатом.

Болибок считает, что деньги могут решить не все, поэтому Том Хэнкс даже при наличии высокозатратного лечения имеет вероятность скончаться от коронавируса. Дело в том, что эффективность применяемых методов неизвестна, например, в Китае практикуют переливание донорской плазмы. Издание iReactor передает, что в этой стране также продают препараты, активирующие противовирусные клетки иммунной системы человека.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:21

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