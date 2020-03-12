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Корреспондент Итиу Инуи объяснил стратегическую важность Курил для РФ

Японский корреспондент аргументировал отказ РФ от любых бесед по поводу передачи Курил Токио. По словам Итиу Инуи, к спорам на тему территориальных конфликтов нужно подходить, учитывая требования безопасности государства, владеющего Курильскими островами.

Согласно информации журналиста, существует много факторов, подтверждающих ценность Курил для России. Иосиф Сталин после завершения войны сообщил, что теперь острова будут играть роль волнореза, который поддерживает СССР со стороны Тихого океана. За счет незамерзающих проливов между островами можно когда угодно оказаться в океане. Данное преимущество действует до сих пор — отметил Итиу Инуи. Ценность скрытного подводного флота возросла в разы после появления на подводных катерах баллистических ядерных снарядов.

Базой для распределения вышеназванных лодок оказалось Охотское море, а также акватории иных полярных морей. Таким образом уязвимость перед флотом НАТО и США у СССР сильно уменьшилась. Как сказал корреспондент, в этом вопросе Итуруп и Кунашир являются для РФ защитным укреплением, о чем сообщает Политэксперт.

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Политика
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:47

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