Солист Little Big Илья Прусикин призвал не ждать от группы победы на “Евровидении-2020”
Солист Little Big Илья Прусикин призвал россиян не слишком надеяться на победу в конкурсе “Евровидение-2020”. Артист высказался об участии группы в мероприятии в эфире радио “Европа Плюс”.
В четверг, 12 марта, участники Little Big дали интервью, в котором Илья Прусикин высказался о серьезной ответственности, которую накладывает на коллектив участие в конкурсе такого масштаба. Певец попросил поклонников не считать группу “панацеей” и не надеяться на победу. Артист и его команда ждет поддержки от публики, но убедительно просит “не нагнетать” обстановку.
Не так давно Илья Прусикин заявил, что Little Big выступят на сцене “Евровидения” в расширенном составе. Презентация конкурсной песни ожидается в эфире шоу “Вечерний Ургант”, о чем передает iReactor.
В четверг, 12 марта, участники Little Big дали интервью, в котором Илья Прусикин высказался о серьезной ответственности, которую накладывает на коллектив участие в конкурсе такого масштаба. Певец попросил поклонников не считать группу “панацеей” и не надеяться на победу. Артист и его команда ждет поддержки от публики, но убедительно просит “не нагнетать” обстановку.
Не так давно Илья Прусикин заявил, что Little Big выступят на сцене “Евровидения” в расширенном составе. Презентация конкурсной песни ожидается в эфире шоу “Вечерний Ургант”, о чем передает iReactor.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:56