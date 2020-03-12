Самонкин призывает продолжить борьбу за освобождение российских социологов из ливийского плена
Политолог и публицист Юрий Самонкин считает, что борьба за освобождение Максима Шугалея и Самера Суэйфана должна быть продолжена.
Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напомнил, что акция в поддержку задержанных в Ливии россиян длится уже месяц. Представители так называемого Правительства национального согласия продолжают делать вид, что это их не касается. Они стараются не замечать поднятый резонанс вокруг незаконного ареста социологов.
В своем Telegram-канале Малькевич сообщил о решении усилить акцию. Ежедневно с 11.00 до 15.00 канцелярия ливийского посольства будет получать официальные обращения от россиян с требованием освободить Шугалея и Суэйфана.
По словам президента АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрия Самонкина, представители ПНС не соблюдают нормы международного права. В Ливии царит хаос, ею управляют террористические группировки. Самонкин считает, что пикеты у стен ливийского посольства в Москве указывают на проблемы в ливийском государстве: на беззаконие и безвластие. Эксперт уверен, что всероссийская акция, инициированная Малькевичем, должна продолжаться. Даже страны Запада с помощью своих СМИ выразили поддержку пленным россиянам.
Юрий Самонкин обратил внимание на роль российской дипломатии в процессе освобождения социологов. По его мнению, у нашей страны есть возможность заставить мировое сообщество обратить внимание на вопиющую несправедливость, на несоблюдение прав человека в Ливии и наконец заставить ПНС освободить россиян.
Сложно спрогнозировать, когда Шугалей и Суэйфан вернутся домой. Борьба за их освобождение должна продолжаться не только на общественном уровне, но и на международном. Эксперт считает, что МИД и правительству нашей страны нужно обсудить вопрос незаконного задержания россиян в Совбезе ООН.
Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Триполи почти год назад. Они прибыли в Ливию для проведения социологического исследования. Спустя некоторое время после приезда в страну их похитили вооруженные люди и посадили в незаконную тюрьму «Митига». К ним не допускают адвоката и не оказывают необходимой медпомощи.
Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напомнил, что акция в поддержку задержанных в Ливии россиян длится уже месяц. Представители так называемого Правительства национального согласия продолжают делать вид, что это их не касается. Они стараются не замечать поднятый резонанс вокруг незаконного ареста социологов.
В своем Telegram-канале Малькевич сообщил о решении усилить акцию. Ежедневно с 11.00 до 15.00 канцелярия ливийского посольства будет получать официальные обращения от россиян с требованием освободить Шугалея и Суэйфана.
По словам президента АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрия Самонкина, представители ПНС не соблюдают нормы международного права. В Ливии царит хаос, ею управляют террористические группировки. Самонкин считает, что пикеты у стен ливийского посольства в Москве указывают на проблемы в ливийском государстве: на беззаконие и безвластие. Эксперт уверен, что всероссийская акция, инициированная Малькевичем, должна продолжаться. Даже страны Запада с помощью своих СМИ выразили поддержку пленным россиянам.
Юрий Самонкин обратил внимание на роль российской дипломатии в процессе освобождения социологов. По его мнению, у нашей страны есть возможность заставить мировое сообщество обратить внимание на вопиющую несправедливость, на несоблюдение прав человека в Ливии и наконец заставить ПНС освободить россиян.
Сложно спрогнозировать, когда Шугалей и Суэйфан вернутся домой. Борьба за их освобождение должна продолжаться не только на общественном уровне, но и на международном. Эксперт считает, что МИД и правительству нашей страны нужно обсудить вопрос незаконного задержания россиян в Совбезе ООН.
Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Триполи почти год назад. Они прибыли в Ливию для проведения социологического исследования. Спустя некоторое время после приезда в страну их похитили вооруженные люди и посадили в незаконную тюрьму «Митига». К ним не допускают адвоката и не оказывают необходимой медпомощи.
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 20:14