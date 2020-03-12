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Самонкин призывает продолжить борьбу за освобождение российских социологов из ливийского плена

Политолог и публицист Юрий Самонкин считает, что борьба за освобождение Максима Шугалея и Самера Суэйфана должна быть продолжена.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напомнил, что акция в поддержку задержанных в Ливии россиян длится уже месяц. Представители так называемого Правительства национального согласия продолжают делать вид, что это их не касается. Они стараются не замечать поднятый резонанс вокруг незаконного ареста социологов.
Самонкин призывает продолжить борьбу за освобождение российских социологов из ливийского плена

В своем Telegram-канале Малькевич сообщил о решении усилить акцию. Ежедневно с 11.00 до 15.00 канцелярия ливийского посольства будет получать официальные обращения от россиян с требованием освободить Шугалея и Суэйфана.

По словам президента АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрия Самонкина, представители ПНС не соблюдают нормы международного права. В Ливии царит хаос, ею управляют террористические группировки. Самонкин считает, что пикеты у стен ливийского посольства в Москве указывают на проблемы в ливийском государстве: на беззаконие и безвластие. Эксперт уверен, что всероссийская акция, инициированная Малькевичем, должна продолжаться. Даже страны Запада с помощью своих СМИ выразили поддержку пленным россиянам.
Юрий Самонкин обратил внимание на роль российской дипломатии в процессе освобождения социологов. По его мнению, у нашей страны есть возможность заставить мировое сообщество обратить внимание на вопиющую несправедливость, на несоблюдение прав человека в Ливии и наконец заставить ПНС освободить россиян.

Сложно спрогнозировать, когда Шугалей и Суэйфан вернутся домой. Борьба за их освобождение должна продолжаться не только на общественном уровне, но и на международном. Эксперт считает, что МИД и правительству нашей страны нужно обсудить вопрос незаконного задержания россиян в Совбезе ООН.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Триполи почти год назад. Они прибыли в Ливию для проведения социологического исследования. Спустя некоторое время после приезда в страну их похитили вооруженные люди и посадили в незаконную тюрьму «Митига». К ним не допускают адвоката и не оказывают необходимой медпомощи.

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Политика
Добавил: Роман Сегодня, 20:14

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