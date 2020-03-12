Обновленный седан Datsun on-Do получил комплектацию Comfort
Компания Datsun представила новую комплектацию Comfort седана Datsun on-DO. Цена данной модели стартует от 591 000 рублей, что является на 18 000 рублей больше, нежели стоимость предыдущей комплектации.
Производители дополнительно позаботились о комфорте клиента - будущего владельца авто, и добавили новые функции, улучшающие повседневную эксплуатацию транспортного средства. Седан оснащен 15-дюймовыми легкосплавными дисками. Производители сделали возможным подогрев лобового стекла и упростили парковку транспортного средства с помощью задних датчиков. В комплектации Comfort можно купить обновленную версию Datsun on-DO, продающуюся дилерами с января этого года.
Новый дизайн модели придает ей более современный и актуальный вид. Разработчики изменили передний бампер, форму салонного зеркала заднего вида, что позволяет увеличить обзор. Кроме того добавлены светодиодные указатели поворотов, а также изменена форма рукоятки стояночного тормоза, позволяющая удобнее его использовать.
Производители дополнительно позаботились о комфорте клиента - будущего владельца авто, и добавили новые функции, улучшающие повседневную эксплуатацию транспортного средства. Седан оснащен 15-дюймовыми легкосплавными дисками. Производители сделали возможным подогрев лобового стекла и упростили парковку транспортного средства с помощью задних датчиков. В комплектации Comfort можно купить обновленную версию Datsun on-DO, продающуюся дилерами с января этого года.
Новый дизайн модели придает ей более современный и актуальный вид. Разработчики изменили передний бампер, форму салонного зеркала заднего вида, что позволяет увеличить обзор. Кроме того добавлены светодиодные указатели поворотов, а также изменена форма рукоятки стояночного тормоза, позволяющая удобнее его использовать.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:05