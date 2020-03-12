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Татьяне Лютаевой исполнилось 55: Путь к успеху и драмы в личной жизни

Российской актрисе Татьяне Лютаевой 12 марта исполняется 55 лет. Всю жизнь она искала баланс между карьерой и личной жизнью, и в итоге нашла гармонию внутри себя.
Татьяне Лютаевой исполнилось 55: Путь к успеху и драмы в личной жизни

Татьяна Лютаева родилась 12 марта 1965 года в Одессе. В детстве ее называли "гадким утенком", а достичь успеха удавалось только в прыжках в высоту. Всё изменилось, когда артистка, будучи старшеклассницей, стала учиться в театральном кружке. Переломным моментом в жизни Лютаевой стало знакомство с Алексеем Баталовым, приехавшим в Одессу искать молодые таланты. Будущая знаменитость рассказала перед ним и Александром Кузнецовым монолог, что в итоге стало её "путёвкой" во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. Переехав в столицу России, студентка ощутила себя взрослым человеком, а потому написала родителям, чтобы те развелись. Их отношения стали неважными уже давно, но они не спешили расходиться из-за дочери.

Первой картиной, принёсшей артистке большой успех, стал фильм "Гардемарины, вперед!", в котором она сыграла Анастасию Ягужинскую. Знаменитость назвали чуть ли не самой красивой актрисой во всём Советском Союзе. Лютаева получала множество предложений от режиссёров, однако выбрала личную жизнь, переехав к супругу, от которого была беременна, в Литву.

11 мая 1988 года у пары родилась дочь Агния, выбравшая впоследствии профессию матери. В Вильнюсе Татьяна Борисовна на протяжении 13 лет работала ведущей актрисой в театре. Тем не менее, в какой-то момент отношения с актёром, поэтом-песенником Олегасом Дитковскисом испортились. Он нередко сидел без работы, отсутствовал дома и пристрастился к алкоголю, а на жизнь зарабатывала его жена. В результате возлюбленные, прожившие вместе 11 лет, развелись. Вторым супругом Лютаевой тоже стал литовец. В этом браке у неё родился сын Доминик. Пара рассталась, вследствие того, что Рокас Раманаускас не поддерживал любимую в карьере. В театре, где работала молодая мама, наступил кризис. На некоторое время она ушла в бизнес, но вскоре приняла решение с детьми вернуться в РФ.

После переезда артистка работала в театре, а после вернулась в кино, в частности, сыграла в "Гардемаринах- IV". На работе Татьяна Борисовна встретила оператора Дмитрия Мишиного, с которым прожила в гражданском браке четыре года. Актриса ушла из-за сомнений в серьёзности намерений возлюбленного. Теперь же о личной жизни Лютаева не говорит, однако делится, что близкий человек в жизни есть. Сейчас знаменитость живёт в гармонии с собой и активно занимается благотворительностью.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 21:11

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