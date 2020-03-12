Телеведущая Ксения Собчак надела неприличную кофту с крестиками на груди и потеряла брови

Многие знают, что Ксения Анатольевна частенько выкладывает в соцсети фотографии со своими образами, которые сразу же вызывают среди пользователей различные эмоции, как положительные, так и отрицательные.Накануне телеведущая опубликовала в своём профиле в Instagram фото, на котором она запечатлена в весьма компрометирующей кофте, на которой размещены различные фразы и два крестика, прикрывающие грудь. Под фото Собчак цитирует Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!». Этим высказыванием звезда намекает на охватившую весь мир панику по поводу коронавируса.К тому же многих пользователей удивили брови телеведущей, точнее, практически полное их отсутствие. Некоторые подписчики предположили, что светская львица таким способом выражает свою поддержку российскому рэперу Джигану, сбрившему накануне брови и бороду.