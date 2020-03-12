АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30…
EUR 81.02 USD 71.47
Курс валют на 12.03.2020

Телеведущая Ксения Собчак надела неприличную кофту с крестиками на груди и потеряла брови

Светская львица Ксения Собчак в очередной раз взбудоражила интернет-сообщество своим образом на фото. В этот раз звезда выложила фото в кофте, на которой грудь прикрыта нарисованными крестами.
Телеведущая Ксения Собчак надела неприличную кофту с крестиками на груди и потеряла брови

Многие знают, что Ксения Анатольевна частенько выкладывает в соцсети фотографии со своими образами, которые сразу же вызывают среди пользователей различные эмоции, как положительные, так и отрицательные.

Накануне телеведущая опубликовала в своём профиле в Instagram фото, на котором она запечатлена в весьма компрометирующей кофте, на которой размещены различные фразы и два крестика, прикрывающие грудь. Под фото Собчак цитирует Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!». Этим высказыванием звезда намекает на охватившую весь мир панику по поводу коронавируса.

К тому же многих пользователей удивили брови телеведущей, точнее, практически полное их отсутствие. Некоторые подписчики предположили, что светская львица таким способом выражает свою поддержку российскому рэперу Джигану, сбрившему накануне брови и бороду.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самонкин призывает продолжить борьбу за освобождение российских социологов из ливийского…
Ученые считают интервальное голодание полезным для…
Катя Лель показала фанатам «65-летнего…
Телеведущая Ксения Собчак надела неприличную кофту с крестиками на груди и потеряла…
Экономист Андрей Бунич объяснил причину падения курса…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь показала фото в короткой юбочке на отдыхе с Ксенией Бородиной и Курбаном…
Ученые создали изображение коронавируса на начальной стадии заражения клеток…
Анна Заворотнюк поделилась мыслями о счастье: "Когда все родные и близкие живы и…
Эксперты назвали модели авто, которые подорожают в России больше…
Нателла Крапивина высказалась в поддержку Джигана и Харви Вайнштейна: "Для нормальных пацанов свойственно уходить в…
Музыка ускоряет излечение от…
Samsung выпустила новую модификацию смартфона Galaxy…
Врачи рассказали, когда ночные кошмары указывают на психическое…
Модель Кассандра Юнг после увеличения груди лишилась…
Ведущую Ксению Бородину ждет сюрприз: На «Дом-2» возвращают Ольгу…
В Москве актер Алексей Самойлов получил ножевое…
Шэрон Стоун в эффектном образе снялась для обложки журнала Harper’s…
Таролог Марианна Абравитова предсказала будущее рэпера Джигана и Оксаны Самойловой: "Есть все шансы сохранить…
Россиянин заразился китайским коронавирусом во время путешествия в…
Эксперты раскрыли подробности об iOS 14 от…
Врачи рассказали о ежедневных привычках, вызывающих…
MacBook с процессором собственной разработки может выйти в конце 2020…
Специалисты предсказали новый обвал нефти из-за…
Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30…
Жена Михаила Вашукова заявила, что актер постарел на 10 лет из-за предательства Николая…
Компания Bloomberg назвала преимущества России в нефтяной…
Екатерина Стриженова рассказала о переменах в жизни после рождения внука: "Появился новый "пуп…
Психологи рассказали, как приучить себя быть энергичным с…
Просмотреть все новости