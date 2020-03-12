Телеведущая Ксения Собчак надела неприличную кофту с крестиками на груди и потеряла брови
Светская львица Ксения Собчак в очередной раз взбудоражила интернет-сообщество своим образом на фото. В этот раз звезда выложила фото в кофте, на которой грудь прикрыта нарисованными крестами.
Многие знают, что Ксения Анатольевна частенько выкладывает в соцсети фотографии со своими образами, которые сразу же вызывают среди пользователей различные эмоции, как положительные, так и отрицательные.
Накануне телеведущая опубликовала в своём профиле в Instagram фото, на котором она запечатлена в весьма компрометирующей кофте, на которой размещены различные фразы и два крестика, прикрывающие грудь. Под фото Собчак цитирует Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!». Этим высказыванием звезда намекает на охватившую весь мир панику по поводу коронавируса.
К тому же многих пользователей удивили брови телеведущей, точнее, практически полное их отсутствие. Некоторые подписчики предположили, что светская львица таким способом выражает свою поддержку российскому рэперу Джигану, сбрившему накануне брови и бороду.
Многие знают, что Ксения Анатольевна частенько выкладывает в соцсети фотографии со своими образами, которые сразу же вызывают среди пользователей различные эмоции, как положительные, так и отрицательные.
Накануне телеведущая опубликовала в своём профиле в Instagram фото, на котором она запечатлена в весьма компрометирующей кофте, на которой размещены различные фразы и два крестика, прикрывающие грудь. Под фото Собчак цитирует Бродского: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!». Этим высказыванием звезда намекает на охватившую весь мир панику по поводу коронавируса.
К тому же многих пользователей удивили брови телеведущей, точнее, практически полное их отсутствие. Некоторые подписчики предположили, что светская львица таким способом выражает свою поддержку российскому рэперу Джигану, сбрившему накануне брови и бороду.