Экономист Андрей Бунич объяснил причину падения курса рубля





Андрей Бунич считает, что политика, проводимая центробанками всего мира с 2008 года, привела к глобальному падению экономики. Он раскритиковал практику печати денег “без остановки”, отметив, что это уже не работает, а нефтяные цены склонны меняться. В связи с этим падает курс российского рубля, и такой поворот событий был вполне ожидаемым.Экономист заверил, что дальнейшее падение цен на нефть поможет откорректировать котировки. Как известно, в этом месяце доллар впервые с 2016 года превысил стоимость в 75 рублей, а евро – в 84 рубля.