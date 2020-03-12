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Экономист Андрей Бунич объяснил причину падения курса рубля

Экономист Андрей Бунич уверен, что изменение курса рубля зависит от цен на нефть. Эксперт обвинил центробанки всего мира в неконтролируемом производстве денег.

Андрей Бунич считает, что политика, проводимая центробанками всего мира с 2008 года, привела к глобальному падению экономики. Он раскритиковал практику печати денег “без остановки”, отметив, что это уже не работает, а нефтяные цены склонны меняться. В связи с этим падает курс российского рубля, и такой поворот событий был вполне ожидаемым.

Экономист заверил, что дальнейшее падение цен на нефть поможет откорректировать котировки. Как известно, в этом месяце доллар впервые с 2016 года превысил стоимость в 75 рублей, а евро – в 84 рубля.

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Экономика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:54

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