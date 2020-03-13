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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных считает отца «магическим персонажем»

Денис Шальных поделился с подписчиками снимком своего отца, назвав его «магическим персонажем». Соответствующую публикацию сын Елены Яковлевой разместил в Instagram.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных считает отца «магическим персонажем»

Бодибилдер опубликовал на своей странице ряд архивных сюжетов Валерия Александровича. Как отметил Денис Шальных, все поклонники знают о красоте его родительницы, однако его отец также не далеко от нее ушел, так как является «магическим персонажем». Наследник Елены Яковлевой подчеркнул, что часто корреспонденты в своих статьях пишут, будто он занимается «нытьем». В то же время если кого-то и обвиняют в подобном поведении сына, то только отца. Молодой человек не поддерживает эту позицию и заявляет, что его родственник прекрасный человек.

Очередной пост Шальных сопроводил внушительным количеством ругательств с использованием мата. По словам любителя татуировок, он не может не любить своего родителя, так как тот проживает далеко от инфраструктуры и не следит за слухами в СМИ.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 05:11

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