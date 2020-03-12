Показ новой серии мультфильма «Простоквашино» пройдет на больших экранах





По словам Юлианы Слащевой, председателя правления киностудии «Союзмультфильм», новые серии сейчас активно разрабатываются. Сейчас заканчивают работу над первым сезоном и количество серий дойдет до 30. Хронометраж выхода серий – раз в три недели.Юлиана Слащева охарактеризовала «Простоквашино» как «актуальный» мультфильм для страны. В новых сезонах шутят и о социальных выплатах, и о пенсионной реформе. Кроме этого, председатель правления «Союзмультфильма» не исключает, что зрителям предстоит встреча с новыми персонажами.Новые серии начали выходить два года назад в социальных сетях. В мае 2018 года был запущен официальный YouTube-канал «Союзмультфильма».