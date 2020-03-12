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Показ новой серии мультфильма «Простоквашино» пройдет на больших экранах

Стало известно о том, что показ новой серии мультфильма «Простоквашино» пройдет с 14 марта на больших экранах. Очередной сезон известного мультипликационного фильма будет насчитывать минимум 22 серии.
Показ новой серии мультфильма «Простоквашино» пройдет на больших экранах

По словам Юлианы Слащевой, председателя правления киностудии «Союзмультфильм», новые серии сейчас активно разрабатываются. Сейчас заканчивают работу над первым сезоном и количество серий дойдет до 30. Хронометраж выхода серий – раз в три недели.

Юлиана Слащева охарактеризовала «Простоквашино» как «актуальный» мультфильм для страны. В новых сезонах шутят и о социальных выплатах, и о пенсионной реформе. Кроме этого, председатель правления «Союзмультфильма» не исключает, что зрителям предстоит встреча с новыми персонажами.

Новые серии начали выходить два года назад в социальных сетях. В мае 2018 года был запущен официальный YouTube-канал «Союзмультфильма».

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Культура / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:21

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