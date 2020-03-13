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Лолита после развода с Дмитрием Ивановым планирует снова выйти замуж

После расставания с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым певица Лолита готовится выйти замуж в шестой раз. Новые отношения артистки с бизнесменом выходят на новый уровень.

На 13 марта запланировано очередное судебное заседание, в котором Лолита намерена окончательно развестись с бывшим избранником Дмитрием Ивановым. Представлять интересы звезды будет адвокат Сергей Жорин, которого сильно удивила позиция певицы. Дело в том, что ее защита уже собрала достаточно доказательств того, что брак был фиктивным. Также она может предъявить некоторые сведения, по которым можно открыть уголовное дело, но она не видит смысла настолько затягивать процесс. Лолита намерена сосредоточиться на личной жизни и быстрее “освободить паспорт”, что поклонники сочли намеком на скорую свадьбу, которая станет шестой в жизни российской знаменитости.
Лолита после развода с Дмитрием Ивановым планирует снова выйти замуж

Известно, что новый избранник Лолиты работает в нефтегазовой отрасли. Вместе пара в этом году отдыхала в Израиле.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:11

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