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Дочь Уилла Смита 24 часа пробудет в коробке со своим бойфрендом Тайлером Коулом

Дочь Уилла Смита и ее бойфренд примут участие в нестандартном эксперименте. Певица вместе с Тайлером Коулом в течение 24-х часов пробудет в закрытой коробке.
Дочь Уилла Смита 24 часа пробудет в коробке со своим бойфрендом Тайлером Коулом

В беседе с журналистами 19-летняя знаменитость рассказала, что хочет попробовать себя в мероприятии, которое состоится в Лос-Анджелесе. Уиллоу Смит и ее бойфренд будут сутки находиться в закрытом ящике. В течение этого времени артистка планирует получить кучу различных эмоций. Как отметила дочь актера, во время эксперимента она попытается прислушаться к собственным ощущениям, чтобы больше себя узнать. По словам исполнительницы, на принятие ею подобного решения повлияла смерть Коби Брайанта. Не так давно баскетболист и его дочь Джанна погибли в результате авиакатастрофы.

Согласно уточнениям наследницы Уилла Смита, большая коробка будет иметь одну прозрачную стену. Таким образом зрители смогут наблюдать за происходящим. Сейчас артистка и Тайлер Коул готовятся выпустить первую пластинку, записанную в дуэте. Премьера должна состояться сразу после перформанса.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 02:08

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