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Redmi представит вместе с K30 Pro не только смартфоны

По словам Лу Вейбинг, гендиректора Xiaomi Group, в конце этого месяца бренд Redmi представит вместе с гаджетом K30 Pro не только смартфоны. Это произойдет в рамках пресс-конференции, которая будет посвящена анонсу нового девайса.
Redmi представит вместе с K30 Pro не только смартфоны

Сведений о том, какие именно устройства презентует компания, пока нет. Согласно некоторым данным, это могут быть: маршрутизатор WiFi 6, гаджет Интернета вещей и планшет бренда Redmi.

Анонс Redmi K30 Pro состоится между официальными презентациями таких ожидаемых линеек как Honor 30 и Huawei P40. Смартфон сможет похвастаться экраном без рамок и всплывающей фронтально камерой. K30 Pro оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865, флэш-памятью UFS 3.0 и оперативной LPDDR5. Гаджет будет поддерживать технологию быстро зарядки 33 Вт. Камера получила датчик изображения Sony IMX686 с разрешением 64 мегапикселя. Сообщается, что разработчики оснастили старшую версию гаджета перископной камерой с более кратным оптическим зумом, чем у стандартной версии.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:11

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