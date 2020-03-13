Redmi представит вместе с K30 Pro не только смартфоны





Сведений о том, какие именно устройства презентует компания, пока нет. Согласно некоторым данным, это могут быть: маршрутизатор WiFi 6, гаджет Интернета вещей и планшет бренда Redmi.Анонс Redmi K30 Pro состоится между официальными презентациями таких ожидаемых линеек как Honor 30 и Huawei P40. Смартфон сможет похвастаться экраном без рамок и всплывающей фронтально камерой. K30 Pro оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865, флэш-памятью UFS 3.0 и оперативной LPDDR5. Гаджет будет поддерживать технологию быстро зарядки 33 Вт. Камера получила датчик изображения Sony IMX686 с разрешением 64 мегапикселя. Сообщается, что разработчики оснастили старшую версию гаджета перископной камерой с более кратным оптическим зумом, чем у стандартной версии.