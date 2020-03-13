Раскрыта дата дебюта электрического седана Audi E-tron GT





О скорой презентации сообщил главный дизайнер Audi Марк Лихте. Новинка станет флагманским авто и войдет в линейку Sport немецкого производителя. Эксперты ожидают, что дизайн нового Audi E-tron GT не будет отличаться от показанного в концептуальной версии. Машина может оснащаться двумя электромоторами суммарной мощностью 580 л.с., полным приводом и батареей на 96 кВт/ч. Шасси электромобиля станет полноуправляемым.Audi E-tron GT будет использовать такую же платформу, как и у серийного Porsche Taycan.