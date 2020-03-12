Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь показала фото в короткой юбочке на отдыхе с Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым

Накануне Международного женского дня телеведущая Ксения Бородина решила отправиться на отдых в Куршевель, пригласив при этом немало друзей и близких. Всё дело в том, что восьмого марта звезда отпраздновала своё 37-летие. Гости были размещены в роскошном доме, за аренду которого звезде пришлось раскошелиться на кругленькую сумму в размере 2 млн. рублей. Среди приглашённых гостей была звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь, освещавшая данное знаменательное событие для своих подписчиков в Instagram.На одном из опубликованных фото Дарья запечатлена в коротком розовом платьице на фоне заснеженных Альп. Поклонники восторженно оценили этот снимок, восторгаясь стройной фигурой девушки и великолепным, живописным пейзажем, открывающимся с балкона курортного шале.