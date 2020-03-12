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Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь показала фото в короткой юбочке на отдыхе с Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым

Оказавшись одной из приглашённых на торжество, приуроченное ко дню рождения Ксении Бородиной, Дарья Пынзарь поделилась со своими подписчиками интересным фото. На нём девушка позирует в коротком платье на фоне горного пейзажа в Куршевеле.
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь показала фото в короткой юбочке на отдыхе с Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым

Накануне Международного женского дня телеведущая Ксения Бородина решила отправиться на отдых в Куршевель, пригласив при этом немало друзей и близких. Всё дело в том, что восьмого марта звезда отпраздновала своё 37-летие. Гости были размещены в роскошном доме, за аренду которого звезде пришлось раскошелиться на кругленькую сумму в размере 2 млн. рублей. Среди приглашённых гостей была звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь, освещавшая данное знаменательное событие для своих подписчиков в Instagram.

На одном из опубликованных фото Дарья запечатлена в коротком розовом платьице на фоне заснеженных Альп. Поклонники восторженно оценили этот снимок, восторгаясь стройной фигурой девушки и великолепным, живописным пейзажем, открывающимся с балкона курортного шале.

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Публикация от Дарья Пынзарь (@darya_pinzar86)

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:45

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