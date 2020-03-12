Названо время появления бюджетных версий нового Kia Seltos





В России стартует продажа кроссовера корейской марки Kia Seltos, который характеризуется бесступенчатой трансмиссией. Покупатель может самостоятельно выбрать либо автомобиль с передним приводом, либо полноприводную версию. Цена кроссовера стартует от 1,35 миллиона рублей, и за нее доступна модель с передним приводом и белым цветом кузова. Автомобиль в данное время имеет 4 комплектации— Luxe, Style, Prestige и Premium. В летний период дилерские центры планируют появление Kia Seltos с 1,6-литровым мотором в комплектациях Classic и Comfort, отличающихся большей простотой и меньшей стоимостью, которая будет начинаться с 1,1 миллиона рублей.Представитель дилерского центра Kia полагает, что новинка Seltos не будет конкурировать с другими моделями бренда, а сможет заинтересовать покупателей сегмента кроссоверов. Клиенты в данное время больше всего интересуются максимальными комплектациями и яркими цветами кузова. В то же время центры продаж формируют предварительные заказы на базовые комплектации.Производство Kia Seltos осуществляется на заводе «Автотор» в Калининграде. Автосалоны предлагают автомобили этой марки с 5-летней гарантией или гарантией на 150 тысяч километров пробега.