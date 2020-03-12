АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30…
EUR 81.02 USD 71.47
Курс валют на 12.03.2020

Названо время появления бюджетных версий нового Kia Seltos

В данное время российские дилеры марки Kia предлагают авто Kia Seltos с максимальной комплектацией с 2,0-литровым мотором. Появление на рынках страны бюджетных версий машины ожидается в летний период.
Названо время появления бюджетных версий нового Kia Seltos

В России стартует продажа кроссовера корейской марки Kia Seltos, который характеризуется бесступенчатой трансмиссией. Покупатель может самостоятельно выбрать либо автомобиль с передним приводом, либо полноприводную версию. Цена кроссовера стартует от 1,35 миллиона рублей, и за нее доступна модель с передним приводом и белым цветом кузова. Автомобиль в данное время имеет 4 комплектации— Luxe, Style, Prestige и Premium. В летний период дилерские центры планируют появление Kia Seltos с 1,6-литровым мотором в комплектациях Classic и Comfort, отличающихся большей простотой и меньшей стоимостью, которая будет начинаться с 1,1 миллиона рублей.

Представитель дилерского центра Kia полагает, что новинка Seltos не будет конкурировать с другими моделями бренда, а сможет заинтересовать покупателей сегмента кроссоверов. Клиенты в данное время больше всего интересуются максимальными комплектациями и яркими цветами кузова. В то же время центры продаж формируют предварительные заказы на базовые комплектации.

Производство Kia Seltos осуществляется на заводе «Автотор» в Калининграде. Автосалоны предлагают автомобили этой марки с 5-летней гарантией или гарантией на 150 тысяч километров пробега.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама звезды «Дом-2» Саши Черно заявила, что больна…
Сестра Нонны Мордюковой не поддерживает связь с ее внуками, пытающимися отнять у нее…
Татьяне Лютаевой исполнилось 55: Путь к успеху и драмы в личной…
Сергей Лавров: Развод с Дмитрием Ивановым помог Лолите Милявской заработать…
Обновленный седан Datsun on-Do получил комплектацию…
Солист Little Big Илья Прусикин призвал не ждать от группы победы на…
Американские ученые: Время приема пищи влияет на…
Выпущена новая версия смартфона Huawei Nova 5z в цвете…
Давид Манукян страстно накинулся на ведущую «Дом-2» Ольгу…
Корреспондент Итиу Инуи объяснил стратегическую важность Курил для…
Названо время появления бюджетных версий нового Kia…
Анна Хилькевич вызвала неоднозначную реакцию поклонников снимком с Седоковой без…
Отношения принца Уильям и его брата Гарри не будут прежними из-за Меган…
Иммунолог Владимир Болибок оценил шансы Тома Хэнкса справиться с…
Показ новой серии мультфильма «Простоквашино» пройдет на больших…
Самонкин призывает продолжить борьбу за освобождение российских социологов из ливийского…
Ученые считают интервальное голодание полезным для…
Катя Лель показала фанатам «65-летнего…
Телеведущая Ксения Собчак надела неприличную кофту с крестиками на груди и потеряла…
Экономист Андрей Бунич объяснил причину падения курса…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь показала фото в короткой юбочке на отдыхе с Ксенией Бородиной и Курбаном…
Ученые создали изображение коронавируса на начальной стадии заражения клеток…
Анна Заворотнюк поделилась мыслями о счастье: "Когда все родные и близкие живы и…
Эксперты назвали модели авто, которые подорожают в России больше…
Нателла Крапивина высказалась в поддержку Джигана и Харви Вайнштейна: "Для нормальных пацанов свойственно уходить в…
Музыка ускоряет излечение от…
Samsung выпустила новую модификацию смартфона Galaxy…
Врачи рассказали, когда ночные кошмары указывают на психическое…
Просмотреть все новости