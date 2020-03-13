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Пикап Ram Rebel TRX обзаведется 717-сильным мотором

Пикап американского производства Ram Rebel TRX получит мотор V8 мощностью 717 л.с. Информации о дате выхода новинки на данный момент нет.
Пикап Ram Rebel TRX обзаведется 717-сильным мотором

Около 10 лет назад бренд Ford презентовал производительный пикап F-150 Raptor, подготовив его для серьезного бездорожья. Спустя 6 лет появился его прямой конкурент – Ram Rebel, но лишь недавно производитель заявил о запуске концепта TRX. Полноразмерный пикап получит двигатель Dodge Challenger SRT Hellcat, выдающий 717 л.с. Он будет работать в паре с АКПП на 8 скоростей. Инсайдеры сообщают, что модель для массового производства внешне станет соответствовать концептуальной версии с расклешенными крыльями и вентиляционными отверстиями капота. В салоне авто установят 12-дюймовый экран мультимедийной системы.

Эксперты прогнозируют наличие у Ram Rebel TRX качественных материалов отделки, а также большое количество других обновлений.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:06

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