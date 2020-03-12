АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30…
EUR 81.02 USD 71.47
Курс валют на 12.03.2020

Вера Брежнева стала жертвой травли хейтеров из-за поддержки Оксаны Самойловой

После того, как стало известно о проблемах в семье Оксаны Самойловой и Джигана, певица Вера Брежнева публично поддержала многодетную семью. Но после этого супруга Константина Меладзе стала жертвой травли хейтеров, которые обвинили ее в разрушении семьи популярного композитора.
Вера Брежнева стала жертвой травли хейтеров из-за поддержки Оксаны Самойловой

Певец Джиган признался своим подписчикам, что на данный момент он пребывает в Майами и проходит реабилитацию в специализированном центре. При этом, медучреждение супруг Оксаны Самойловой назвал «психушкой». Фолловеры признались, что уже давно заметили странности в поведении артиста. Но многим было сложно поверить в то, что в такой идеально семье может назреть кризис. Однако пара столкнулась с испытаниями, которые сейчас старается пройти.

Семью поддержали многие поклонники, а также звездные коллеги. В числе них была и Вера Брежнева, которая публично написала Оксане Самойловой доброе послание. Но после этого на певицу обрушились хейтеры, которые считают, что он не вправе раздавать советы другим семьям. Артистку обвинили в том, что она увела Константина Меладзе из семьи, поэтому не имеет никакого морального права вмешиваться в отношения Джигана и Оксаны Самойловой.

Супруга певца, который находится на реабилитации, недавно опубликовала фото со своими детьми. Многодетная мать написала, что безумно рада тому, что они у нее есть.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 23:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вера Брежнева стала жертвой травли хейтеров из-за поддержки Оксаны…
Екатерина Гордон хочет помочь Оксане Самойловой лишить Джигана родительских…
Мама звезды «Дом-2» Саши Черно заявила, что больна…
Сестра Нонны Мордюковой не поддерживает связь с ее внуками, пытающимися отнять у нее…
Татьяне Лютаевой исполнилось 55: Путь к успеху и драмы в личной…
Сергей Лавров: Развод с Дмитрием Ивановым помог Лолите Милявской заработать…
Обновленный седан Datsun on-Do получил комплектацию…
Солист Little Big Илья Прусикин призвал не ждать от группы победы на…
Американские ученые: Время приема пищи влияет на…
Выпущена новая версия смартфона Huawei Nova 5z в цвете…
Давид Манукян страстно накинулся на ведущую «Дом-2» Ольгу…
Корреспондент Итиу Инуи объяснил стратегическую важность Курил для…
Названо время появления бюджетных версий нового Kia…
Анна Хилькевич вызвала неоднозначную реакцию поклонников снимком с Седоковой без…
Отношения принца Уильям и его брата Гарри не будут прежними из-за Меган…
Иммунолог Владимир Болибок оценил шансы Тома Хэнкса справиться с…
Показ новой серии мультфильма «Простоквашино» пройдет на больших…
Самонкин призывает продолжить борьбу за освобождение российских социологов из ливийского…
Ученые считают интервальное голодание полезным для…
Катя Лель показала фанатам «65-летнего…
Телеведущая Ксения Собчак надела неприличную кофту с крестиками на груди и потеряла…
Экономист Андрей Бунич объяснил причину падения курса…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь показала фото в короткой юбочке на отдыхе с Ксенией Бородиной и Курбаном…
Ученые создали изображение коронавируса на начальной стадии заражения клеток…
Анна Заворотнюк поделилась мыслями о счастье: "Когда все родные и близкие живы и…
Эксперты назвали модели авто, которые подорожают в России больше…
Нателла Крапивина высказалась в поддержку Джигана и Харви Вайнштейна: "Для нормальных пацанов свойственно уходить в…
Музыка ускоряет излечение от…
Просмотреть все новости