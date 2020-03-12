Вера Брежнева стала жертвой травли хейтеров из-за поддержки Оксаны Самойловой

Певец Джиган признался своим подписчикам, что на данный момент он пребывает в Майами и проходит реабилитацию в специализированном центре. При этом, медучреждение супруг Оксаны Самойловой назвал «психушкой». Фолловеры признались, что уже давно заметили странности в поведении артиста. Но многим было сложно поверить в то, что в такой идеально семье может назреть кризис. Однако пара столкнулась с испытаниями, которые сейчас старается пройти.Семью поддержали многие поклонники, а также звездные коллеги. В числе них была и Вера Брежнева, которая публично написала Оксане Самойловой доброе послание. Но после этого на певицу обрушились хейтеры, которые считают, что он не вправе раздавать советы другим семьям. Артистку обвинили в том, что она увела Константина Меладзе из семьи, поэтому не имеет никакого морального права вмешиваться в отношения Джигана и Оксаны Самойловой.Супруга певца, который находится на реабилитации, недавно опубликовала фото со своими детьми. Многодетная мать написала, что безумно рада тому, что они у нее есть.