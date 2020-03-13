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Влад Топалов с чемоданами в руках озадачил фанатов неожиданным заявлением: "Ухожу"

Влад Топалов после неожиданного заявления заставил своих фанатов поволноваться. В Instagram певца появилось фото, на котором он изображен с чемоданами.
Влад Топалов с чемоданами в руках озадачил фанатов неожиданным заявлением: "Ухожу"

Новый снимок супруг Регины Тодоренко подписал одним словом «ухожу», чем вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников. Одни написали, что им стало плохо после увиденной публикации Влада Топалова, а другие принялись спрашивать, на кого он оставил жену и ребенка. Тем не менее, намеки на «уход» исполнителя появлялись и раньше. Неделю назад он поделился с фанатами черно-белым кадром, в подписи в которому заявил, что нуждается в тишине и покое. Фотография спровоцировала разную реакцию у фолловеров, призвавших кумира не бросать своих родных.

Несмотря на различные сообщения, артисты до сих пор остаются одной из наиболее крепких пар в российском шоу-бизнесе. На праздник 8-го марта Топалов в качестве подарка отвез избранницу в Санкт-Петербург, где они провели романтические выходные. Звезда шоу «Пятница с Региной» показала подписчикам сюжет, на котором позировала на фоне достопримечательностей города.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:10

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