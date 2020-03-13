Влад Топалов с чемоданами в руках озадачил фанатов неожиданным заявлением: "Ухожу"
Влад Топалов после неожиданного заявления заставил своих фанатов поволноваться. В Instagram певца появилось фото, на котором он изображен с чемоданами.
Новый снимок супруг Регины Тодоренко подписал одним словом «ухожу», чем вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников. Одни написали, что им стало плохо после увиденной публикации Влада Топалова, а другие принялись спрашивать, на кого он оставил жену и ребенка. Тем не менее, намеки на «уход» исполнителя появлялись и раньше. Неделю назад он поделился с фанатами черно-белым кадром, в подписи в которому заявил, что нуждается в тишине и покое. Фотография спровоцировала разную реакцию у фолловеров, призвавших кумира не бросать своих родных.
Несмотря на различные сообщения, артисты до сих пор остаются одной из наиболее крепких пар в российском шоу-бизнесе. На праздник 8-го марта Топалов в качестве подарка отвез избранницу в Санкт-Петербург, где они провели романтические выходные. Звезда шоу «Пятница с Региной» показала подписчикам сюжет, на котором позировала на фоне достопримечательностей города.
Новый снимок супруг Регины Тодоренко подписал одним словом «ухожу», чем вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников. Одни написали, что им стало плохо после увиденной публикации Влада Топалова, а другие принялись спрашивать, на кого он оставил жену и ребенка. Тем не менее, намеки на «уход» исполнителя появлялись и раньше. Неделю назад он поделился с фанатами черно-белым кадром, в подписи в которому заявил, что нуждается в тишине и покое. Фотография спровоцировала разную реакцию у фолловеров, призвавших кумира не бросать своих родных.
Несмотря на различные сообщения, артисты до сих пор остаются одной из наиболее крепких пар в российском шоу-бизнесе. На праздник 8-го марта Топалов в качестве подарка отвез избранницу в Санкт-Петербург, где они провели романтические выходные. Звезда шоу «Пятница с Региной» показала подписчикам сюжет, на котором позировала на фоне достопримечательностей города.