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Эксперты назвали модели авто, которые подорожают в России больше всего

Автоэксперты сообщили об обновлении цен на рынке России. Названы модели, которые подорожают больше всего в ближайшее время.

Специалисты подсчитали, что при сохранении текущего курса рубля к концу года стоимость машин у большинства производителей возрастет минимум на 10%. Несмотря на то, что сборка до 95% новых авто происходит в России, около 50% от их стоимости зависит от курса валют из-за локализации производства. Скачка цен нельзя ожидать в марте, поскольку производители обязаны адекватно оценить рынок и учесть все факторы риска. Первая волна роста цен будет заметна в апреле, а специалисты не отрицают рост стоимость некоторых моделей на 5%. Затем начнется плавное возрастание цен, повышение которых к концу года составит 10-15%. Снижение рынка новых авто по итогам 2020 года оценивается в 6-9%.

Предполагается, что больше всех в стоимости прибавят Land Cruiser 200, Highlander и Corolla бренда Toyota, а также Amarok и Passat от Volkswagen. Цена возрастет на Suzuki SX4, Skoda Superb, Kia Soul и Kia Picanto, а также на Mitsubishi Pajero Sport и Mazda 3.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:16

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