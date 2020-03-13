Парообразующие химикаты электронных сигарет могут выделять высокотоксичный газ





Ученые сообщили, что ацетат витамина Е, содержащийся в большинстве жидкостей для курения, не является токсичным и используется в составе различных кремов. Однако исследователи установили, что при нагревании этого вещества с помощью пара может образовываться кетен. Последний является высокотоксичным бесцветным газом, характеризующимся проникающим запахом.В течение 24 часов после его вдыхания сохраняется вероятность серьезных повреждений легких. Высокая концентрация кетена может стать смертельной для человека, а при вдыхании низкоконцентрированного химиката возможно появление раздражения глаз, легких и нарушение работы центральной нервной системы.