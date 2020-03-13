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Парообразующие химикаты электронных сигарет могут выделять высокотоксичный газ

Ученые химического факультета Университета медицины и здравоохранения RCSI установили, что парообразующие химические вещества, содержащиеся в электронных сигаретах, способны при подогреве выделять высокотоксичный газ. Результаты исследования были опубликованы в PNAS.
Парообразующие химикаты электронных сигарет могут выделять высокотоксичный газ

Ученые сообщили, что ацетат витамина Е, содержащийся в большинстве жидкостей для курения, не является токсичным и используется в составе различных кремов. Однако исследователи установили, что при нагревании этого вещества с помощью пара может образовываться кетен. Последний является высокотоксичным бесцветным газом, характеризующимся проникающим запахом.

В течение 24 часов после его вдыхания сохраняется вероятность серьезных повреждений легких. Высокая концентрация кетена может стать смертельной для человека, а при вдыхании низкоконцентрированного химиката возможно появление раздражения глаз, легких и нарушение работы центральной нервной системы.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 00:10

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