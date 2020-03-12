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Отношения принца Уильям и его брата Гарри не будут прежними из-за Меган Маркл

В журнале People появилась статья о том, что отношения принца Уильяма и его брата Гарри, который отказался от выполнения королевских обязанностей, никогда уже не будут прежними. «Камнем преткновения» стала Меган Маркл – жена герцога Сассекского.
Отношения принца Уильям и его брата Гарри не будут прежними из-за Меган Маркл

Согласно сведениям журналистов, принц Уильям просил своего брата не торопиться с женитьбой на экс-актрисе. Между братьями всегда были крепкие узы и доверительнее отношения, но все изменилось, когда в жизни принца Гарри появилась Меган Маркл. Супруга настояла на том, чтобы они отказались от королевских титулов и переехали в Канаду.

СМИ обсуждают встречу братьев с супругами на Дне Содружества, которая многим показалась достаточно холодной. Принц Гарри и Меган Маркл поприветствовали родственников только улыбками. До прихода королевы Елизаветы II принц Уильям и Кейт Миддлтон общались с детьми, а пары даже не разговаривали. После окончания службы они вышли из Вестминстерского аббатства и не прощались друг с другом.

Информация о конфликте жен принцев не носит официальный характер, а сотрудники дворца всегда стараются «обходить стороной» этот вопрос. После того, как принц Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду, закончилось негласное соперничество пар.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:30

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