Отношения принца Уильям и его брата Гарри не будут прежними из-за Меган Маркл

Согласно сведениям журналистов, принц Уильям просил своего брата не торопиться с женитьбой на экс-актрисе. Между братьями всегда были крепкие узы и доверительнее отношения, но все изменилось, когда в жизни принца Гарри появилась Меган Маркл. Супруга настояла на том, чтобы они отказались от королевских титулов и переехали в Канаду.СМИ обсуждают встречу братьев с супругами на Дне Содружества, которая многим показалась достаточно холодной. Принц Гарри и Меган Маркл поприветствовали родственников только улыбками. До прихода королевы Елизаветы II принц Уильям и Кейт Миддлтон общались с детьми, а пары даже не разговаривали. После окончания службы они вышли из Вестминстерского аббатства и не прощались друг с другом.Информация о конфликте жен принцев не носит официальный характер, а сотрудники дворца всегда стараются «обходить стороной» этот вопрос. После того, как принц Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду, закончилось негласное соперничество пар.