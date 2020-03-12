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Екатерина Гордон хочет помочь Оксане Самойловой лишить Джигана родительских прав

Екатерина Гордон в беседе с журналистами заявила, что готова помочь Оксане Самойловой. По словам адвоката, благодаря нужным доказательствам Джигана можно лишить родительских прав.
Екатерина Гордон хочет помочь Оксане Самойловой лишить Джигана родительских прав

Изначально супруга модели заметили в неадекватном состоянии, когда он ругался и выпивал в присутствии детей. После этого появилась информация, что Джиган находится в реабилитационном центре в Майами, откуда просит прощения у Оксаны Самойловой, посредством Stories. Комментировать последние события пара не стала, однако исполнитель продолжает размещать в Instagram непонятные публикации. Екатерина Гордон оценила шансы на победу у модели и отметила, что доказательство наркозависимости артиста может оказаться серьезным аргументом для суда по вопросу лишения его родительских прав. В то же время процесс может затянуться, и сперва речь может пойти только об ограничении в общении рэпера с наследниками.

Как заявила юрист, если жена Джигана попросит ее представлять свои интересы в суде, та даст свое согласие. Гордон давно следит за моделью и симпатизирует ей, но оценить всю серьезность проблем в браке с музыкантом сможет лишь после личной встречи с Самойловой.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:11

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