Екатерина Гордон хочет помочь Оксане Самойловой лишить Джигана родительских прав





Изначально супруга модели заметили в неадекватном состоянии, когда он ругался и выпивал в присутствии детей. После этого появилась информация, что Джиган находится в реабилитационном центре в Майами, откуда просит прощения у Оксаны Самойловой, посредством Stories. Комментировать последние события пара не стала, однако исполнитель продолжает размещать в Instagram непонятные публикации. Екатерина Гордон оценила шансы на победу у модели и отметила, что доказательство наркозависимости артиста может оказаться серьезным аргументом для суда по вопросу лишения его родительских прав. В то же время процесс может затянуться, и сперва речь может пойти только об ограничении в общении рэпера с наследниками.Как заявила юрист, если жена Джигана попросит ее представлять свои интересы в суде, та даст свое согласие. Гордон давно следит за моделью и симпатизирует ей, но оценить всю серьезность проблем в браке с музыкантом сможет лишь после личной встречи с Самойловой.