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Тренер по медитации рассказала, как не поддаваться панике из-за коронавируса

Новости, связанные с коронавирусом, вызывают у людей чувство страха. Тренер по медитации Ким Флекенштейн рассказала, как не поддаваться панике и сохранить спокойствие.
Тренер по медитации рассказала, как не поддаваться панике из-за коронавируса

По мнению тренера, побороть панику поможет медитация. Если человек занимается такими практиками на регулярной основе, он становится спокойнее, что особенно важно сейчас, ведь стресс ведёт к ослаблению иммунитета. Ким Флекенштейн не советует изучать газеты и социальные сети с целью быть в курсе негативных новостей.

Эксперт рекомендует выполнять медитативную практику, на выполнение которой уходит одна минута. Нужно сесть на стул таким образом, чтобы подошвы касались пола. Спина должна быть прямой, плечи следует отвести назад, а шею при этом держать ровно, тем не менее, оставить в расслабленном состоянии. Необходимо находится в этом положении 60 секунд, сконцентрировавшись на дыхании, просто вдыхать и выдыхать. Непродолжительные, однако регулярные тренировки помогут людям чувствовать себя расслабленными.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 04:09

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