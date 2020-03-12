Ведущую Ксению Бородину ждет сюрприз: На «Дом-2» возвращают Ольгу Сударкину





Руководство телестройки всеми силами пытается поднять рейтинги телешоу. Не так давно на проект вернули Николая Должанского и давно уже всеми позабытого Степана Меньщикова. Сегодня пришла очередь неприятно удивляться Ксении Бородиной. Всё дело в том, что на «Дом-2» решили вернуть Ольгу Сударкину, которая уже подтвердила данную новость, выложив в Сеть историю своей переписки с администрацией шоу. При этом девушка озвучила условие своего возвращения, по которому Бородина должна обязательно присутствовать при этом событии.Получается, что организаторы телепроекта ради погони за рейтингом готовы вернуть многих конфликтных персонажей телестройки. При этом для них не особо и важно мнение собственных сотрудников, даже таких именитых телеведущих, как Ксения Бородина.