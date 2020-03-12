Ученые считают интервальное голодание полезным для печени





Сотрудники USYD под руководством профессора Марка Ларанса провели исследование на лабораторных мышах. Целью данного эксперимента было изучение воздействия отказа от пищи на белки в печени. Выяснилось, что ядерный фактор гепатоцитов 4-альфа подавляется при прерывистом голодании. Эксперимент показал, что у мышей уменьшилось количество воспалительных белков в крови, а также снизилось влияние на синтез желчи. Это вмешательство в важные метаболические функции способствует лечению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также положительно воздействует на здоровье печени.Наиболее оздоровительный эффект несет голодание через день, благодаря чему вносятся коррективы в метаболизм жирных кислот в печени. Это, в свою очередь, улучшает толерантность к глюкозе и регуляции диабета.