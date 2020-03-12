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В Москве актер Алексей Самойлов получил ножевое ранение

В СМИ появилась информация о том, что в Москве 75-летний Алексей Самойлов обратился за помощью к врачам, так как получил ножевое ранение кухонным ножом. Актер случайно уронил холодное оружие себе на ногу во время приготовления пищи.

Алексей Самойлов сам вызвал «скорую помощь», так как на ноге была глубокая рана. Медики оказали актеру «Царя Федора Иоанновича» необходимую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Травму самый младший представитель династии актеров Самойловых получил из-за случайности, поэтому ему сейчас придется поберечь ногу до полного выздоровления.
В Москве актер Алексей Самойлов получил ножевое ранение

Зрители также знают Алексея Самойлова по такой картине как «Былое и думы». Отец пострадавшего актера снимался в лентах «Сердца четырех» и «Они сражались за Родину».

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Культура / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:26

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