Ученые создали изображение коронавируса на начальной стадии заражения клеток человека
Ученые из Института перспективных исследований Вестлейк, совместно с исследователями из других университетов США и Китая, создали изображение коронавируса SARS-CoV-2 на начальной стадии заражения клеток человека. Статья об этом была опубликована в журнале Science.
Коронавирус в данное время технически известен, как распространение заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2. Ученые всего мира изучают его и разрабатывают вакцину. Для этого специалисты из Китая сделали снимок вируса на начальных стадиях инфицирования человека. Экспертам удалось обнаружить, что белок вируса имеет способность связываться с белком человека ACE2. Для получения большей информации о процессе связи ученые использовали криоэлектронную микроскопию. Они зафиксировали изображение белка до заражения и на начальных стадиях заболевания. Белок ACE2 является ферментом, отвечающим за превращение в активное состояние гормона ангиотензина, который сужает кровеносные сосуды и контролирует артериальное давление, содержится в легких, сердце, почках и кишечнике.
Для получения новых снимков ученые создали два образца изображений: на одном была зафиксирована высокая концентрация белка, а на втором – белка и живых вирусов. После замораживания этих двух образцов исследователи пустили по ним электроны. Позже ученые смогли объединить несколько 2-D изображений в формат 3-D . Данное исследование играет важную роль в создании вакцины против коронавируса.
Коронавирус в данное время технически известен, как распространение заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2. Ученые всего мира изучают его и разрабатывают вакцину. Для этого специалисты из Китая сделали снимок вируса на начальных стадиях инфицирования человека. Экспертам удалось обнаружить, что белок вируса имеет способность связываться с белком человека ACE2. Для получения большей информации о процессе связи ученые использовали криоэлектронную микроскопию. Они зафиксировали изображение белка до заражения и на начальных стадиях заболевания. Белок ACE2 является ферментом, отвечающим за превращение в активное состояние гормона ангиотензина, который сужает кровеносные сосуды и контролирует артериальное давление, содержится в легких, сердце, почках и кишечнике.
Для получения новых снимков ученые создали два образца изображений: на одном была зафиксирована высокая концентрация белка, а на втором – белка и живых вирусов. После замораживания этих двух образцов исследователи пустили по ним электроны. Позже ученые смогли объединить несколько 2-D изображений в формат 3-D . Данное исследование играет важную роль в создании вакцины против коронавируса.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:36