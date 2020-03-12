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Катя Лель показала фанатам «65-летнего любовника»

Катя Лель разместила в Instagram новую публикацию, ответив на слухи о ее новом романе. Певица продемонстрировала фанатам своего «65-летнего любовника».
Катя Лель показала фанатам «65-летнего любовника»

Под опубликованным сюжетом многие фолловеры начали спрашивать, как партнеру Кати Лель удается оставаться в форме. Затем один из поклонников заметил, что в действительности на снимке запечатлен 47-летний супруг знаменитости Игорь Кузнецов. Как отметила сама артистка, своим постом она решила ответить на лживую информацию об отношениях с неким престарелым бизнесменом, напечатанную в прессе.

В одном из последних интервью звезда отечественной эстрады рассказала, что в браке с мужем у них полная гармония. За 12 лет совместной жизни пара никогда не поднимала тему развода. Сейчас Лель и ее избранник воспитывают 10-летнюю дочь Эмилию, у которой в следующем месяце будет день рождения.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:03

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