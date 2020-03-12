Анна Заворотнюк поделилась мыслями о счастье: "Когда все родные и близкие живы и здоровы"

Дочь актрисы напомнила, что составитель толкового словаря Сергей Ожегов называет счастьем “чувством полного, высшего удовлетворения”. Она привела в пример высказывания известных личностей об этом состоянии и поделилась своими мыслями по этому поводу.Анна Заворотнюк считает счастьем, когда все родные и близкие “живы и здоровы”. Ей нравится ощущать себя любимой и любить, а также дружить и полностью доверять. Наследница Анастасии Заворотнюк хочет заниматься делом, которое приносит ей удовлетворение, а также оставаться уверенной, что она идет в нужном направлении. Она готова долго перечислять такие аспекты, поскольку считает счастье многогранным и особенным для каждого.В заключении Анна Заворотнюк отметила, что жизнь не может состоять только из хороших моментов, но она желает иметь больше счастливых дней. В комментариях поклонники поддержали семью Заворотнюк, а также пожелали актрисе здоровья.