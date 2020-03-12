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Нателла Крапивина высказалась в поддержку Джигана и Харви Вайнштейна: "Для нормальных пацанов свойственно уходить в отрыв"

Нателла Крапивина недавно сделала необычное заявление относительно Джигана и Харви Вайнштейна. Клипмейкер высказалась в поддержку скандальных рэп-исполнителя и голливудского продюсера.

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина решила поделиться своими мыслями в соцсети Instagram по поводу ситуации с Джиганом и Харви Вайнштейном. В публикации клипмейкер затронула тему многочисленных попыток многих личностей и СМИ привлечь к себе внимание, благодаря осуждению рэп-исполнителя и голливудского кинодела. Более того, Крапивина считает ситуацию с российским музыкантом нестоящей внимания и попросила Оксану Самойлову простить его проступок. В то же время создателя проекта «Орёл и решка» возмутило решение суда в США осудить Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.

По мнению Крапивиной, продюсер не заслуживает столь сурового наказания, несмотря на многочисленные доказательства его преступлений на сексуальной почве. А вот Джигана она оправдала тем, что «для нормальных пацанов свойственно уходить в отрыв». Хотя многие фанаты поддержали эпатажные высказывания Нателлы Крапивиной, нашлись и те, которые посчитали её слова такой же попыткой прославиться. Более разочаровывающим для поклонников оказался факт того, что бизнес-партнер Светланы Лободы не воспринимает серьезность половых домогательств, от которых также страдают многие женщины в России.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:07

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