Нателла Крапивина высказалась в поддержку Джигана и Харви Вайнштейна: "Для нормальных пацанов свойственно уходить в отрыв"

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина решила поделиться своими мыслями в соцсети Instagram по поводу ситуации с Джиганом и Харви Вайнштейном. В публикации клипмейкер затронула тему многочисленных попыток многих личностей и СМИ привлечь к себе внимание, благодаря осуждению рэп-исполнителя и голливудского кинодела. Более того, Крапивина считает ситуацию с российским музыкантом нестоящей внимания и попросила Оксану Самойлову простить его проступок. В то же время создателя проекта «Орёл и решка» возмутило решение суда в США осудить Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.По мнению Крапивиной, продюсер не заслуживает столь сурового наказания, несмотря на многочисленные доказательства его преступлений на сексуальной почве. А вот Джигана она оправдала тем, что «для нормальных пацанов свойственно уходить в отрыв». Хотя многие фанаты поддержали эпатажные высказывания Нателлы Крапивиной, нашлись и те, которые посчитали её слова такой же попыткой прославиться. Более разочаровывающим для поклонников оказался факт того, что бизнес-партнер Светланы Лободы не воспринимает серьезность половых домогательств, от которых также страдают многие женщины в России.