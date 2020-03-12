Шэрон Стоун в эффектном образе снялась для обложки журнала Harper’s Bazaar

Знаменитость часто демонстрирует поклонникам, что возраст не мешает женщине в любой момент выглядеть сногсшибательно. На обложке нового выпуска глянцевого журнала артистка сидит на капоте машины, обнимая манекенщика Адама Сенна. В одном из интервью Шэрон Стоун рассказала корреспондентам Harper’s Bazaar о своей карьере, мнении о феминизме и поисках второй половинки на просторах Сети. На странице издания в Instagram размещен целый ряд эффектных фотографий.Звезда картины «Основной инстинкт» 2 раза выходила замуж. Ее первым мужем стал сценарист Майкл Гринберг, а вторым – репортер Фил Бронштейн. Стоун воспитывает 3-х наследников – младших Куинна и Лэрда, а также старшего Рона.