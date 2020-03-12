Таролог Марианна Абравитова предсказала будущее рэпера Джигана и Оксаны Самойловой: "Есть все шансы сохранить семью"

Семью рэпера Джигана долгое время называли идеальной и ставили в пример, но недавний скандал заставил поклонников пересмотреть свои взгляды. После выходки музыканта в прямом эфире Instagram фолловеры заговорили о вероятном разводе пары. До сих пор Оксана Самойлова, ее супруг или представители звезды не дали объяснений произошедшему. Однако Марианна Абравитова уверена, что у возлюбленных есть шанс воссоединиться, поскольку они до сих пор любят друг друга. Таролог посоветовала не сбрасывать со счетов детей, ради которых партнеры могут пересмотреть свое поведение. Абравитова напомнила, что рэпер всегда вел разгульный образ жизни, что видела Самойлова. Однако сейчас это вылилось в медиапространство, а на фоне недавних родов поклонники рассматривают действия Джигана как предательство.Абравитова увидела терпеливость Оксаны Самойловой, которую считает зависимой от своего избранника.