Россиянин заразился китайским коронавирусом во время путешествия в ОАЭ





Согласно сообщению WAM, среди 11 новых заболевших Covid-19 оказался россиянин, который на данный момент помещен в карантин. В настоящее время состояние всех пациентов остается стабильным. В связи с увеличением распространения вируса, число больных в ОАЭ достигло 85 человек. При этом один из пациентов вернулся домой после успешного лечения.Не так давно в Эмиратах заболели коронавирусом три российских велогонщика, которые участвовали в гонке “Тур ОАЭ”. В то же время были обнаружены заболевшие гонщики из Италии.