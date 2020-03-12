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Врачи рассказали, когда ночные кошмары указывают на психическое расстройство

Врачи из Клиники Мэйо рассказали о признаках, способных указать на наличие у человека серьёзного психического расстройства. Как выяснилось, о подобных проблемах могут говорить частые ночные кошмары.

Ночной кошмар представляет собой сон, возникающий вследствие проявления негативных эмоций, к примеру, переживания либо страха, который способен разбудить человека. Подобное случается со всеми, и единичные случаи не должны волновать. Тем не менее, если кошмары происходят на постоянной основе, это может указывать на наличие психического расстройства. Его симптомы необходимо распознать как можно скорее, а проявляются они в регулярности, значительных сбоях в организме, постоянном чувстве страха, в особенности перед отходом ко сну, и излишней тревожности.

Обратиться к врачу стоит и при появлении иных сигналов: ухудшенной концентрации внимания, ослабленной памяти, навязчивых мыслях о ночных кошмарах, чрезмерном сне в дневное время, недостатке энергии, страхе перед темнотой. Если речь идёт о детях, то родителям нужно следить за тем, как ребёнку даётся выполнение домашних заданий, и выяснить, отличается ли чадо неконтролируемым поведением в школе и дома.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:40

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