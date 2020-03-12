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Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30…
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Эксперты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30 Pro

Huawei P30 Pro считается одним из самых успешных китайских смартфонов на мировом рынке, говорят эксперты. Поэтому многие фанаты бренда захотели узнать о различиях этой модели и будущего флагмана P40 Pro.

P30 Pro был чрезвычайно популярен, но когда США наложила запрет использование сервисов Google, судьба линейки оказалась под вопросом. Все же, выход P40 Pro решили не отменять, а отсутствующий каталог услуг заменили с помощью Huawei Mobile Services. Недавние утечки позволили фанатам бренда оценить, как выглядит флагман от Huawei. Изображения подтверждают, что в P40 Pro и P30 Pro отсутствует 3,5-мм разъем для наушников, а также есть водо- и пыленепроницаемые покрытия. Основные различия начинаются в плане дисплея.

В то время как P30 Pro не имеет заметного выреза, P40 Pro будет использовать так называемый 6,7-дюймовый экран-"водопад", который оптимизирует рабочее пространство для пользователя. Предполагается, что предстоящий девайс увеличит частоту обновления с 60 Гц до 120 Гц, а разрешение с FHD + до QHD +. Также в наличии будет 5-модульная камера с основным датчиком на 64 мегапикселя. Что касается аппаратного обеспечения, то работу гаджета обеспечит процессор Kirin 990 с батареей емкостью 5500 мАч и технологией быстрой зарядки 50 Вт. В целом новый китайский гаджет демонстрирует значительные улучшения в технических характеристиках и дизайне.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:39

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