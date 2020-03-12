Модель Кассандра Юнг после увеличения груди лишилась памяти





Как сказала бывшая знаменитость, перенесенное 6 лет назад хирургическое вмешательство негативно отразилось на ее жизни. Кассандра Юнг все еще испытывает болезненные ощущения в суставах и грудной клетке, а также затрудненное дыхание. При этом после пластики она потеряла память. Теперь девушке из-за большой груди тяжело подниматься по лестнице. Модель отметила, что ей до сих пор нравится форма бюста, однако это не стоит проблем со здоровьем. О вышеназванной операции манекенщица задумалась еще во время учебы в школе из-за оскорблений сверстников. Также нулевой размер груди мешал ее профессиональной карьере.Юнг добавила, что ей не по силам оплатить хирургическое вмешательство по уменьшению бюста, так как его стоимость достигает $7500. По причине ухудшения состояния здоровья девушка оставила карьеру модели и теперь работает в мясном магазине. Она продала свой автомобиль и успела попросить помощи у неравнодушных на GoFundMe.