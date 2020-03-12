Психологи рассказали, как приучить себя быть энергичным с утра





По словам иностранных экспертов, "жаворонки" отличаются намного большей продуктивностью по утрам, которая дополняется хорошим настроением на работе или в школе. Независимо от того, возникает ли трудность пробуждения от генов, никому не поздно приучить себя вставать с постели энергичным после хорошего сна. Поэтому лучшей стратегией является продолжительный ночной отдых не менее 8 часов, который должен проводится в соответствии с выработанным режимом. Кроме того, избавиться от бессонницы поможет теплый душ или ванная.В первую очередь врачи рекомендуют отказаться от привычки пользоваться смартфоном перед сном. Чрезмерное воздействие света приостанавливает выработку мелатонина, способствующего эффективному восстановлению энергии. Кроме того, лучше всего пробуждаться постепенно, без резких скачков с постели, которые несут собой последствия в виде стресса, сонливости и плохого самочувствия. При этом не нужно пользоваться несколькими будильниками с интервалом в несколько минут, которые создают лишнее нервное напряжение для человека.