Психологи рассказали, как приучить себя быть энергичным с утра
Многие люди испытывают трудности с пробуждением и страдают от желания поспать на протяжении всего утра. Психологи рассказали, как приучить себя быть энергичным в начале дня.
По словам иностранных экспертов, "жаворонки" отличаются намного большей продуктивностью по утрам, которая дополняется хорошим настроением на работе или в школе. Независимо от того, возникает ли трудность пробуждения от генов, никому не поздно приучить себя вставать с постели энергичным после хорошего сна. Поэтому лучшей стратегией является продолжительный ночной отдых не менее 8 часов, который должен проводится в соответствии с выработанным режимом. Кроме того, избавиться от бессонницы поможет теплый душ или ванная.
В первую очередь врачи рекомендуют отказаться от привычки пользоваться смартфоном перед сном. Чрезмерное воздействие света приостанавливает выработку мелатонина, способствующего эффективному восстановлению энергии. Кроме того, лучше всего пробуждаться постепенно, без резких скачков с постели, которые несут собой последствия в виде стресса, сонливости и плохого самочувствия. При этом не нужно пользоваться несколькими будильниками с интервалом в несколько минут, которые создают лишнее нервное напряжение для человека.
По словам иностранных экспертов, "жаворонки" отличаются намного большей продуктивностью по утрам, которая дополняется хорошим настроением на работе или в школе. Независимо от того, возникает ли трудность пробуждения от генов, никому не поздно приучить себя вставать с постели энергичным после хорошего сна. Поэтому лучшей стратегией является продолжительный ночной отдых не менее 8 часов, который должен проводится в соответствии с выработанным режимом. Кроме того, избавиться от бессонницы поможет теплый душ или ванная.
В первую очередь врачи рекомендуют отказаться от привычки пользоваться смартфоном перед сном. Чрезмерное воздействие света приостанавливает выработку мелатонина, способствующего эффективному восстановлению энергии. Кроме того, лучше всего пробуждаться постепенно, без резких скачков с постели, которые несут собой последствия в виде стресса, сонливости и плохого самочувствия. При этом не нужно пользоваться несколькими будильниками с интервалом в несколько минут, которые создают лишнее нервное напряжение для человека.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:23