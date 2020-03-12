Медики рассказали о преимуществах и недостатках мыла и антисептика для рук





С недавних пор люди покупают все больше дезинфицирующих средств для рук и масок для лица, чтобы избежать заражения коронавирусом. Однако мыло привлекает меньше внимания, несмотря на то, что органы здравоохранения и эксперты рекомендуют регулярно использовать его для профилактики COVID-19. Использование мыла и воды считается более эффективным, чем антисептик, особенно когда дело касается очистки от жира или грязи. Все же, хотя оно может удалять микробы с кожи, это средство гигиены не обязательно убивает их, в отличии от обеззараживающих средств.Также основным преимуществам дезинфектантов является то, что их можно принести в любое место и воспользоваться в определенный момент. При их выборе нужно ориентироваться на состав: если концентрация алкоголя составляет менее 60%, то большинство микроорганизмов способно выдержать воздействие спирта. Тем не менее, правильное мытье рук в течение 20 секунд может удалить даже те патогены, которые антисептики для рук не могут уничтожить. Рекомендуется использовать мыло до и после приготовления или употребления пищи, посещения туалета, сморкания и контактов с животными или мусором.