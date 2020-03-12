Врачи рассказали о ежедневных привычках, вызывающих рак





Как объяснили эксперты, освежители не в состоянии улучшить качество воздуха, они лишь маскируют неприятные запахи. Вред организму наносит их состав, содержащий канцерогены. Наиболее опасными считаются ярко выраженные ароматы, например, цитрусовые.Консервированные продукты также не благоприятны для человеческого организма. Всё дело в металлических упаковках, выстланных пластиком, заполненным губительными химическими веществами. Употребление этого вида консервов ведёт к появлению гормональных нарушений и изменениям в ДНК, что в итоге может закончиться раком молочной железы. Ароматические свечи повышают риск развития аллергии, астмы и онкологии. Такой эффект происходит из-за парафина, получаемого от переработки нефти, угля и сланцевого масла, в процессе горения которых выделяются токсичные соединения.Работа в ночное время суток также не способствует укреплению здоровья, вместо этого повышая вероятность появления опухоли в молочной железе, что уже не раз доказали учёные. Особенно большая опасности идёт от выхода на такую смену более 2-х раз в неделю. Рак лёгких, а также болезни респираторного тракта чаще всего диагностируют у людей, подвергающихся влиянию выхлопных газов от автотранспортных средств, на регулярной основе.